Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км на Камчатке 8 июля Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 8 июля в 07:47 по местному времени вулкан Шивелуч произвел пепловый выброс на высоту около 7000 метров над уровнем моря. Активность исполина сохраняется, однако пока не зафиксировано выпадения пепла в населенных пунктах. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) продолжают мониторинг. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Этот выброс стал очередным в серии извержений, начавшихся в конце июня. Напомним, что Шивелучу был присвоен «красный» код авиационной опасности. Пепловые облака могут представлять угрозу для воздушных судов.

Вулканологи предупреждают, что новые выбросы возможны в любое время. Жителей и туристов призывают не приближаться к опасной зоне и следить за официальными сообщениями.

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