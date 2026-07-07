На Камчатке мужчина ударил полицейского и толкнул его на осколки стекла Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завели уголовное дело в отношении жителя Елизово, который применил насилие к сотруднику полиции. Инцидент произошел 16 июня 2026 года около дома №13 по улице Магистральной. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения заблокировался в автомобиле, чтобы помешать полицейским остановить транспортное средство. Когда стражи порядка попытались извлечь его, он нанес удар в область руки одному из них и толкнул его на элементы кузова и поврежденное остекление, причинив телесные повреждения.

Действия подозреваемого были пресечены. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело находится на контроле, продолжаются следственные действия для сбора и закрепления доказательств, а также установления всех обстоятельств преступления.

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