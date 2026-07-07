Во Владивостоке обрушилась дорога к аэропорту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 13 июля на главной трассе, ведущей к воздушной гавани Приморья, резко меняется схема проезда. На участке длиной 350 метров в районе поселка Угловое перед развязкой на аэропортовскую трассу зафиксировали опасную просадку асфальта. Чтобы колеса машин не проваливались в ямы, а люди не пострадали, дорожники вводят временное ограничение. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Одну из полос, ведущую прямо к терминалам, полностью закроют для движения. Весь транспорт, который спешит на рейсы, пустят по встречной полосе. Для этого уже разработана временная схема.

Объехать аварийный участок можно двумя способами: через город Артем или по трассе Новый – Де-Фриз – Седанка.

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