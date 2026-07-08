Лишенный прав водитель протаранил отбойник с пассажирами в Приморье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Серьезная авария произошла на трассе А-370 «Уссури» в районе 726-го километра, где поток машин идет в сторону Владивостока. Сообщение о столкновении с металлическим ограждением поступило в дежурную часть ГАИ, и на место выехали все экстренные службы: автоинспекторы, медики с сиренами и спасатели МЧС. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснили полицейские, за рулем Toyota Camry сидел 39-летний мужчина, который двигался из Уссурийска в краевой центр. По предварительной версии, на прямом участке дороги не удержал руль, машину повело в сторону, и она на полном ходу врезалась в леерное ограждение. Удар пришелся на боковую часть кузова, и салон серьезно деформировался.

В результате травмы разной степени тяжести получили не только сам водитель, но и двое его пассажиров, которые находились рядом. Всех троих госпитализировали, сейчас врачи борются за их здоровье и устанавливают, насколько серьезны повреждения.

Инспекторы установили, что мужчина уже давно был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Причем ранее его уже ловили пьяным за рулем и даже привлекали по уголовной статье за повторное нарушение. Несмотря на это, он снова сел за руль и попал в аварию.

Сейчас на водителя составили несколько административных протоколов: за причинение вреда здоровью в ДТП, за управление машиной без прав, за повреждение дорожного ограждения и за неиспользование ремней безопасности пассажирами. По факту случившегося назначена проверка и ряд технических экспертиз.

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