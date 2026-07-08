На Камчатке директор завода произвел 7 тонн сомнительной икры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке перед судом предстанет директор рыбоперерабатывающего завода, который решил сэкономить на законах, но попал под статью. Прокуратура утвердила обвинение против 42-летнего руководителя предприятия, и теперь его ждет скамья подсудимых за колоссальную партию немаркированной рыбы и икры. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мужчину обвиняют в том, что он организовал целый теневой цех по производству продукции из тихоокеанских лососей, которая не имела положенной государственной маркировки.

Схема, по версии следствия, работала несколько месяцев – с июля по сентябрь прошлого года. На мощностях завода в Усть-Большерецком районе вовсю штамповали мороженую рыбу и соленую зернистую икру, но вместо честных данных на этикетки наносили фальшивые сведения. Это делалось для того, чтобы контролирующие органы не заметили оборот, а товар ушел в продажу за пределы региона. Однако план раскрылся, когда в дело вмешался Россельхознадзор.

В октябре инспекторы пресекли незаконную деятельность, и полиция изъяла из оборота более 7 тонн продукции. Чтобы злоумышленник не спрятал доходы, суд наложил арест на два его автомобиля и другое имущество почти на 2 миллиона рублей. Теперь вину бизнесмена будет оценивать Петропавловск-Камчатский городской суд.

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