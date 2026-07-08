В Приморье в 27 тоннах курицы из Китая нашли опасный антибиотик Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз крупной партии куриного мяса из Китая. На складе временного хранения во Владивостоке инспекторы досмотрели 27 тонн филе куриной грудки. Продукция была направлена на обязательную проверку, так как поступает из-за границы и требует особого контроля. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты отобрали образцы мяса и отправили их на детальное изучение в Приморский филиал федерального учреждения «АПК НАЦРЫБА». Именно там провели все необходимые лабораторные тесты в рамках государственного задания. Результаты исследований оказались неутешительными: в составе продукта нашли следы антибиотика.

Его присутствие в готовом мясе, которое поступает в продажу, запрещено законодательством. В связи с этим реализация опасной партии на территории страны полностью заблокирована.

Ввоз зараженного товара на территорию России запрещен.

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