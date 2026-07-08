На Камчатке 18-летний парень на мотоцикле разбился, влетев в занос Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском вечером 7 июля произошла серьезная авария с участием двухколесного транспорта. На проспекте Циолковского, возле дома номер 42, 18-летний парень на мотоцикле «Кавасаки» выбрал слишком высокую скорость для городской дороги. В какой-то момент байк занесло, водитель не смог удержать транспортное средство, и мотоцикл опрокинулся прямо на асфальт. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прибывшие на место медики диагностировали у молодого человека травмы, которые потребовали срочной госпитализации. Сейчас его состояние уточняется. Выяснилось, что у водителя вообще не было водительских прав – он сел за руль мотоцикла, даже не имея категории. На него уже составили протоколы сразу по двум статьям: за управление без удостоверения и за отсутствие страховки ОСАГО. Теперь помимо больничной койки парню грозят крупные штрафы.

В Госавтоинспекции Камчатки вновь напоминают всем любителям скорости: мотоцикл – это источник повышенной опасности.

«Управление мототранспортом без водительского удостоверения и несоблюдение скоростного режима являются грубыми нарушениями, влекущими административную ответственность и создающими реальную угрозу жизни и здоровью», – предупредили дорожные полицейские.

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