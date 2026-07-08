Житель Камчатки избил жену-инвалида за то, что она не расслышала его вопрос Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В краевой столице Камчатки вынесен приговор местному жителю, который едва не убил собственную супругу из-за ее физического недостатка. Трагедия разыгралась в апреле этого года в обычной квартире. Мужчина, будучи изрядно пьяным, задал вопрос своей 42-летней жене, но та, имея диагностированные проблемы со слухом, не расслышала и не ответила. Это привело главу семейства в ярость. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сначала мужчина ударил женщину в лицо, когда она стояла на балконе, а затем схватил за волосы, потащил в комнату и принялся бить ногами по грудной клетке – всего эксперты насчитали не менее пяти ударов в область жизненно важных органов. Пострадавшая, которая к тому же является инвалидом третьей группы, получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Спас ее собственный сын: парень услышал шум, выбежал из соседней комнаты, повалил агрессивного мужчину на пол, обездвижил и вызвал полицию со скорой.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся, а потерпевшая заявила, что простила мужа и просила не наказывать его строго. Но суд учел тяжесть содеянного и опасность ударов по жизненно важным органам, назначив наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

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