Во Владивостоке за три месяца выписали штрафов на 100 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Приморья подвели статистику дорожного контроля. Всего за второй квартал 2026 года автоматические комплексы фотовидеофиксации отправили автовладельцам более 140 тысяч постановлений о штрафах. Общая сумма взысканий перевалила за 100 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Камеры, установленные на проспекте 100-летия Владивостока и на Некрасовском путепроводе, фиксируют не только привычное превышение скорости, но и массу других нюансов: непристегнутый ремень, выключенные фары ближнего света или дневные ходовые огни, а также разговоры по мобильному телефону во время движения. Кроме того, эти же комплексы следят за грузовиками, которые выезжают на левую полосу или игнорируют запрещающие знаки. Параллельно камеры у остановок общественного транспорта и у крупных торговых центров «выписывают» штрафы за неправильную парковку и остановку в неположенных местах.

Специалисты предупреждают водителей: не стоит расслабляться, даже если уведомление о штрафе не пришло в ту же минуту. После обработки видеоматериалов штрафы обязательно будут направлены нарушителям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.