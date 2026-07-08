В селе Камчатки магазин оштрафовали на 150 тысяч за просрочку и гниющие колбасы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камчатском крае вынесли суровое решение в отношении владельцев местного продуктового магазина. Арбитражный суд региона оштрафовал компанию на 150 тысяч рублей за грубейшие нарушения санитарных правил, которые обнаружили в торговой точке в селе Мильково. Проверка Роспотребнадзора, прошедшая еще 10 марта, вскрыла полную картину. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инспекторы пришли на улицу Советская, 36Б, и первым делом замерили температуру в холодильниках. Оказалось, что в контейнере-рефрижераторе воздух прогрелся до +10,3 градуса, хотя по норме для хранения мяса и молочки там должно быть от 0 до +6 градусов. На стеллажах в такой «сауне» лежали прессованное мясо, варено-копченая колбаса, свиная корейка и полутвердый сыр. Но самым шокирующим стал список просрочки: сотрудники нашли более 15 наименований товаров с истекшим сроком годности – от сэндвичей и смальца до пирожных, маршмеллоу, творожных десертов и замороженных частей птицы. Кроме того, на полках валялись пачки с нарушенной целостностью, например, мясо цыпленка-бройлера, которое уже начало подтекать.

В суде владельцы магазина признали факт нарушений и заявили, что все уже исправили, попросив снизить штраф. Судья изучил материалы и пришел к выводу: такие условия хранения - реальная угроза для жизни и здоровья людей, ведь покупатели могли отравиться этой продукцией. Суд учел, что вину общество признало, а отягчающих обстоятельств не нашли. Поэтому вместо минимального штрафа от 300 тысяч рублей фирму оштрафовали вдвое меньше – на 150 тысяч рублей. Всю испорченную и просроченную продукцию после вступления решения в силу отправят в утиль.

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