В Приморье прокуратура начала проверку из-за загрязнения реки Репьевка Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийском районе межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях и СМИ появилась информация о загрязнении реки Репьевка, которая протекает вблизи села Воздвиженка. Местные жители обеспокоены состоянием воды - по их словам, водоем изменил цвет и запах, а рыба начала всплывать. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сотрудники надзорного ведомства уже запросили данные у контролирующих органов и администрации, чтобы установить источники сброса. Природоохранный прокурор оценит действия чиновников и местных властей, а также проверит, как исполнялось природоохранное законодательство на этом участке.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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