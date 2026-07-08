В Приморье 1825 выпускников решили пересдать ЕГЭ ради лучшего балла Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморском крае стартует вторая волна экзаменационной кампании. 8 и 9 июля выпускники школ получат право улучшить свои результаты по единому госэкзамену. Инициатива, позволяющая повысить балл по одному предмету, собрала почти две тысячи выпускников, готовых рискнуть ради поступления в вуз мечты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Самыми востребованными дисциплинами для пересдачи стали гуманитарные и технические направления. Лидером по числу заявлений оказалось обществознание – этот экзамен попытаются сдать лучше 432 человека. На втором месте профильная математика с 282 участниками, замыкает тройку английский язык – его выбрал 216 школьников. Также в списке информатика (191), русский язык (177), химия (145) и базовая математика (127). Меньше всего желающих оказалось среди любителей географии – всего 11 человек решили улучшить свой результат по этому предмету.

Однако организаторы предупреждают о важном нюансе: предыдущий результат аннулируется автоматически, и в зачет пойдет только новый балл, даже если он окажется ниже прежнего.

Итоги пересдачи станут известны не позднее 20 июля.

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