В Кузбассе женщина просидела в кустах почти сутки из-за плохого самочувствия Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске произошла история спасения пожилой женщины, которая едва не погибла в придорожных зарослях. Работник железной дороги во время обхода путей заметил человека, лежащего неподалеку от рельсов. Мужчина сразу вызвал скорую помощь, и на зов приехали фельдшеры Анастасия Косторная и Мария Ищенко. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Когда медики добрались до пациентки, они увидели, что та находится в сознании, но состояние ее было крайне тяжелым. Женщина рассказала, что ей резко стало плохо, и она решила присесть отдохнуть в тени, но подняться самостоятельно уже не смогла.

Выяснилось, что в таком положении она провела почти целые сутки. Врачи немедленно измерили давление – оно оказалось слишком низким, к тому же на теле нашли множественные укусы насекомых. Бригада на месте поставила пациентке капельницу с физраствором, чтобы восполнить потерю жидкости, а затем госпитализировала в отделение терапии. Сейчас ее состояние стабилизировано, угрозы жизни нет.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов обратился к жителям с предупреждением о правилах безопасности в жаркую погоду.

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