Жертва аферистов из Приморья устроилась на почту и отправляла им деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке раскрыта запутанная схема многомиллионного обмана, в которой потерпевшая сама того не желая стала проводником воли аферистов. Сотрудники полиции пресекли дальнейшие перечисления в почтовом отделении, куда приехали по тревожному звонку коллег женщины. К тому моменту злоумышленники уже успели завладеть более чем 3,2 миллионами рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснилось, 55-летняя жительница краевой столицы сама попала на удочку телефонных мошенников несколько месяцев назад. Ей позвонили якобы из госорганов, чтобы проверить трудовой стаж, и выманили код из СМС. Затем в дело вступил лжеследователь, который убедил женщину, что ее сбережения в опасности. Следуя его инструкциям, она сняла 1,7 миллиона рублей и отдала курьеру для «безопасного счета». Но на этом аферисты не остановились – они пообещали вернуть деньги, если она поможет правоохранительным органам. Под этим предлогом женщина устроилась начальником почтового отделения, изучила систему международных переводов и ждала удобного момента.

В день преступления, оставшись одна на рабочем месте, она оформила 11 платежей по реквизитам, которые продиктовали мошенники. Сумма перевалила за три миллиона рублей. Лишь благодаря бдительности коллег, которые заметили странное поведение начальницы и ее постоянную связь с неизвестными, полиция успела заблокировать дальнейшие операции. В отношении аферистов завели уголовное дело.

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