В Приморье судостроители недоплатили в бюджет 156 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае военные следователи раскрыли схему ухода от налогов, в которой оказались замешаны руководители судостроительной компании. По версии следствия, топ-менеджеры предприятия на протяжении почти трех лет целенаправленно уклонялись от уплаты обязательных платежей, используя фиктивные документы и подставных контрагентов. Сумма неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов превысила 156 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Фигуранты организовали фиктивный документооборот с аффилированными структурами, некоторые из которых имели лицензии на производство техники для Министерства обороны. В налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС. На самом же деле, по данным следствия, никаких реальных хозяйственных операций не было. Этот прием позволил предпринимателям уходить от уплаты НДС и страховых взносов с января 2021-го по декабрь 2023 года.

В отношении руководителей коммерческой организации заведено уголовное дело. Эта статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

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