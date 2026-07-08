На Камчатке 72-летний мужчина зарезал соседа в подъезде Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор за убийство. На скамье подсудимых оказался 72-летний местный житель, которого признали виновным в расправе над 55-летним соседом. Кровавая развязка произошла в конце декабря прошлого года на почве застарелого бытового конфликта, который копился месяцами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В тот день пожилой мужчина, не выдержав напряженных отношений, схватил нож, вышел в общий подъезд и набросился на соседа. Экспертиза зафиксировала не менее 15 колото-резаных ранений в область жизненно важных органов, причем пять из них оказались абсолютно несовместимы с жизнью. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Сам подсудимый на протяжении всего процесса отрицал свою вину и категорически отказывался признавать причастность к гибели человека.

Государственному обвинителю удалось представить суду неопровержимые доказательства. Судья признал доводы осужденного несостоятельными и назначил максимально суровое наказание: 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны и взыскал с пенсионера 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу, и у осужденного есть время на его обжалование.

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