На Чукотке вахтовый автобус с 10 рабочими упал в кювет и перевернулся Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Билибинском районе Чукотки произошло серьезное ДТП с участием вахтового транспорта. В среду, 8 июля, на трассе, соединяющей поселок Кепервеем и город Билибино, грузовой автомобиль «Урал» не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и опрокинулся на бок. В момент аварии в машине находились работники строительной компании, которые следовали на смену. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек. Все они оперативно доставлены в Билибинскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Информация о тяжести их состояния пока не уточняется – врачи проводят осмотр и диагностику. На месте аварии работают экстренные службы, которые выясняют, что именно привело к съезду машины.

Прокуратура Билибинского района уже организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство намерено установить все причины и обстоятельства ДТП, а также дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при организации перевозки рабочих. Если выявятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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