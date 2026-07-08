В Приморье девушка бросила учебу в институте МВД и должна 455 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае вынесено решение по финансовому спору между МВД России и бывшей курсанткой юридического института. Жительница Ольгинского района в 2022 году поступила в ведомственный вуз с пятилетним сроком обучения на специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» с уголовно-правовой специализацией. Девушка успешно прошла отбор, получила форму и государственное содержание – все три года учебы за ее подготовку платило государство. Но до диплома она так и не дошла. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В 2025 году курсантка решила уволиться из органов внутренних дел по собственному желанию, так и не закончив вуз. По закону, если выпускник покидает ведомство досрочно, он обязан компенсировать расходы на свое обучение. Сумма оказалась внушительной – больше 455 тысяч рублей. Девушка заключила с МВД соглашение о добровольном погашении долга в рассрочку на три года, но так и не сделала ни одного платежа. Тогда ведомство в одностороннем порядке расторгло договор и обратилось в Ольгинский районный суд с иском о взыскании всей задолженности.

В судебное заседание ответчица не явилась и не представила никаких аргументов, почему она не может платить, или оснований для снижения суммы. Судья, изучив материалы, признал требования МВД обоснованными и удовлетворил иск полностью. Решение уже вступило в законную силу.

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