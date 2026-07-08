Во Владивостоке мужчина порезал знакомому лицо ножом Фото: Алексей ФОКИН.

В Первомайском районе Владивостока полиция разбирается в обстоятельствах бытового конфликта, который едва не закончился трагедией. В дежурную часть позвонила встревоженная жительница города и сообщила, что одному из мужчин порезали лицо ножом. Правоохранители незамедлительно выехали по указанному адресу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На месте выяснилось, что в квартире на улице Зои Космодемьянской двое мужчин распивали алкоголь. Когда градус ударил в голову, между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент один из них схватил нож и полоснул оппонента по щеке. К счастью, ранение оказалось неглубоким – 54-летний потерпевший был отпущен на амбулаторное лечение, госпитализация ему не потребовалась. Агрессивного мужчину полицейские задержали на месте и доставили в отдел.

Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка. Сотрудники выясняют все детали произошедшего, опрашивают свидетелей и самого задержанного. По итогам будет принято процессуальное решение.

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