Во Владивостоке юный водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП с автобусом

Предполагаемый виновник ДТП сам пострадал в аварии. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Массовое ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей парализовало движение на улице Борисенко во Владивостоке. По факту аварии, в которой пострадал 20-летний водитель, полиция возбудила два административных дела. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, 20-летний водитель седана Toyota Aqua, поворачивая налево в районе дома №17Б, не предоставил преимущество пассажирскому ПАЗу, следовавшему во встречном направлении. Удар был такой силы, что автобус по инерции протаранил припаркованные или остановившиеся рядом Toyota RAV4 и Mazda Familia.

В результате столкновения серьезные травмы получил сам виновник маневра – молодой человек 2006 года рождения. Бригада скорой, оперативно прибывшая на место, оказала пострадавшему первую помощь, после чего его госпитализировали для прохождения стационарного лечения. Примечательно, что стаж вождения нарушителя составляет всего два года, однако в этом году он ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД, а освидетельствование показало, что он был трезв.

В отношении водителя Aqua уже возбуждены сразу два административных производства: за невыполнение требования уступить дорогу (ч. 2 ст. 12.13 КоАП) и за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью (ст. 12.24 КоАП).

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