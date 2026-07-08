В Артеме водитель автобуса грубо обошелся с подростком и вытолкнул его из салона

Полиция выясняет обстоятельства конфликта и опрашивает свидетелей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители Артема инициировали проверку после того, как в соцсетях появилась информация о конфликте между водителем пассажирского автобуса и несовершеннолетним пассажиром. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел возле остановки «Администрация» – водитель маршрута №2м заподозрил, что терминал не засчитал оплату проезда, после чего грубо схватил подростка, оттолкнул его и говорил с ним на повышенных тонах. Когда же система подтвердила списание средств, водитель буквально вытолкнул школьника из салона.

В городском отделе полиции подчеркнули, что официальных обращений или заявлений от пострадавшей стороны или очевидцев в дежурную часть не поступало – информация была выявлена исключительно в рамках мониторинга интернет-площадок. Тем не менее, правоохранители уже занялись выяснением всех обстоятельств случившегося.

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