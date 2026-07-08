Главный патологоанатом Приморья предупредил о смертельной опасности меланомы

Евгений Коцюрбий подчеркнул, что именно позднее обращение становится главной причиной неблагоприятных исходов. Фото: пресс-служба Минздрава Приморского края

Меланома остается одной из самых агрессивных и непредсказуемых форм рака, которая при отсутствии ранней диагностики способна за короткое время поразить жизненно важные органы. Об рассказал главный патологоанатом Приморского края, заведующий кафедрой патологической анатомии Тихоокеанского государственного медицинского университета Евгений Коцюрбий, пишет «КП – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.

По мнению специалиста, злокачественная опухоль развивается из пигментных клеток – меланоцитов – и без своевременного вмешательства быстро метастазирует по всему организму.

«Сначала поражаются регионарные лимфатические узлы, затем – печень, легкие, головной мозг, кости и другие органы. К сожалению, нередко пациенты обращаются уже на поздних стадиях, когда появляются симптомы поражения внутренних органов – головная боль, кашель, боль в спине, нарушения мочеиспускания», – отметил Евгений Коцюрбий.

Врач подчеркнул, что именно позднее обращение становится главной причиной неблагоприятных исходов, тогда как своевременная диагностика могла бы спасти многие жизни.

Медик настоятельно рекомендует регулярно осматривать кожные покровы и незамедлительно консультироваться с дерматологом при любых настораживающих изменениях родинок – асимметрии, неравномерной окраске, увеличении в размерах, зуде или кровоточивости.

«Ранняя диагностика – залог успешного лечения. Сегодня диспансеризация позволяет своевременно выявить факторы риска и первые признаки онкологических заболеваний», – отметил Евгений Коцюрбий.

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