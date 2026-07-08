В Находке оштрафовали предпринимателя за продажу подделок

По решению суда партию товаров конфискуют и уничтожат Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Находкинской транспортной прокуратуры о привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя, торгующего контрафактной продукцией. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Приморского края.

Проверка, проведенная таможенниками в магазине, расположенном в торговом комплексе «Новый город» на проспекте Мира, выявила более двух тысяч единиц одежды и обуви с логотипами всемирно известных марок – от Nike и Adidas до Gucci и Prada. При этом у коммерсанта не оказалось ни одного лицензионного соглашения с правообладателями.

Суд расценил действия бизнесмена по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ как незаконное использование чужих средств индивидуализации товаров. В ходе разбирательства было установлено, что предприниматель предлагал покупателям продукцию с графическими изображениями, сходными до степени смешения с оригинальными товарными знаками 15 мировых брендов.

В качестве наказания арбитраж назначил коммерсанту административный штраф, а более двух тысяч единиц контрафактного товара постановил уничтожить в установленном законом порядке.

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