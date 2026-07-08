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НовостиОбщество8 июля 2026 8:18

В Приморье проверили вольер для тигров с помощью четырех пятнистых оленей

Это поможет оценить готовность вольера для его будущих хищных обитателей
Юлия ЕФРЕМОВА
Пятнистые олени стали первыми обитателями вольера для тигров

Пятнистые олени стали первыми обитателями вольера для тигров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории будущего Государственного центра реабилитации амурских тигров в Приморском крае прошел необычный эксперимент – 8 июля 2026 года в один из вольеров для хищников запустили четырех пятнистых оленей. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».

Это действие позволило оценить готовность объекта перед заселением первых постояльцев из дикой природы, которые ожидаются уже этой осенью.

Первый в стране государственный реабилитационный центр для краснокнижных хищников создается при поддержке регионального правительства. На данный момент уже функционирует хозяйственный блок, открытый еще в сентябре 2025 года, а в активной фазе строительства находятся восемь просторных вольеров для тигров, отдельные помещения для медведей, карантинные боксы для животных, нуждающихся в хирургическом вмешательстве, а также хоспис для тяжелобольных особей.

Запуск оленей в вольер для хищников стал важным этапом проверки надежности ограждений и безопасности всей инфраструктуры.

После полного завершения всех работ центр будет передан на баланс правительства Приморского края и станет первым в России государственным учреждением подобного профиля, специализирующимся на реабилитации амурских тигров и других диких животных.

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