Житель Певека заплатит крупный штраф за кражу денег у бойца СВО

Боец СВО лишился 10 тысяч рублей из-за хитрости своего знакомого Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чаунском районе Чукотского АО вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который обманом похитил деньги с банковского счета своего знакомого – участника специальной военной операции, имеющего инвалидность. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Чукотского АО.

Прокуратура поддержала обвинение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, квалифицировав содеянное как кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба. Суд установил, что в апреле 2026 года злоумышленник, получив доступ к чужому телефону, через сервис «Мобильный банк» перевел себе 10 тысяч рублей и потратил их на личные нужды.

Подсудимый полностью признал вину и добровольно возместил потерпевшему всю сумму ущерба. Это обстоятельство, а также раскаяние фигуранта суд учел при вынесении решения. Тем не менее Чаунский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде штрафа, который в десять раз превышает размер похищенного – 100 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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