Эксперт развеял мифы о жиросжигающих свойствах хлорофилла и цитрата магния

Популярные БАДы не заменят правильное питание и физические нагрузки, считает эксперт Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В погоне за стройной фигурой пользователи соцсетей все чаще прибегают к биодобавкам с хлорофиллом и цитратом магния, приписывая им чудодейственные жиросжигающие свойства. Однако реальность, как всегда, прозаичнее: ни тот, ни другой компонент напрямую не влияют на потерю веса. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на mosaica.ru.

Ассистент кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Денис Борозденко пояснил, что хлорофиллин (полусинтетический аналог растительного пигмента) в лучшем случае проявляет антиоксидантную активность – и то лишь в лабораторных экспериментах на клеточных культурах. Исследований, подтверждающих его эффективность для похудения у людей, попросту нет.

Похожая ситуация и с цитратом магния. Эта форма микроэлемента действительно хорошо усваивается, поддерживает нервную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Однако, как подчеркивает специалист, его действие ближе к легкому слабительному эффекту, а не к ускорению метаболизма или расщеплению жиров.

По словам эксперта, магний не сжигает жир и не ускоряет похудение напрямую. Его ценность – в снижении стресса и улучшении сна, что косвенно помогает соблюдать диету и режим тренировок. При этом избыток добавки грозит диареей и нарушениями сна, а передозировка хлорофилла часто проявляется необычным цветом мочи и стула – с такими жалобами пациенты регулярно приходят к врачам.

Главный вывод фармаколога однозначен: никакие капсулы не заменят правильного питания и физической активности. Хлорофилл и магний могут стать лишь вспомогательными инструментами для общего улучшения самочувствия, но не волшебной таблеткой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.