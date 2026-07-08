9 июля жителям Приморья придется вновь достать зонтики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

9 июля погоду в Приморском крае будет определять атмосферный фронт, который принесет в регион дожди разной интенсивности. Ночью осадки ожидаются на большей части территории, местами – сильные, днем кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах, сопровождаясь грозами. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

На побережье в утренние и ночные часы возможен туман, а южный ветер местами усилится до сильного. Столбики термометров ночью покажут +15...+20°C, днем воздух прогреется до +26...+31°C. В прибрежных зонах будет прохладнее – всего +16...+21°C.

Во Владивостоке синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшим, а временами умеренным дождем, особенно в ночные и утренние часы. Здесь также ожидается туман и сильный юго-восточный ветер. Температура в краевой столице ночью составит +16...+18°C, днем – +20...+22°C. В Уссурийске ночью пройдет дождь, а днем осадков не ожидается – воздух прогреется до +24...+26°C, ночной фон – +18...+20°C. В Находке ночью также будет дождливо, днем без осадков, температура – +22...+24°C.

Температура воды в прибрежных акваториях остается комфортной для купания: в Амурском заливе – +19°C, в районе Находки – +18°C, а в заливе Посьета вода прогрелась до +20°C.

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