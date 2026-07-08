Министерство энергетики и газоснабжения Приморья осталось без руководителя

Елена Шиш руководила министерством энергетики и газоснабжения Приморья с июля 2024 года. Фото: Игорь Новиков, правительство Приморского края

Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш покинула свой пост спустя почти два года работы в ведомстве. Чиновница освободила должность 7 июля 2026 года по собственному желанию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Елена Шиш возглавила министерство 19 июля 2024 года, и ее руководство пришлось на один из самых сложных периодов для энергосистемы края.

Всего через месяц после назначения, в августе 2024 года, регион пережил масштабный блэкаут, когда из-за аварии на распределительном устройстве без света остались практически все Приморье и часть соседнего Хабаровского края. Этот кризис стал серьезной проверкой для нового министра.

Вместе с тем именно в период работы Шиш было анонсировано ключевое для региона решение – строительство атомной электростанции под Уссурийском, а также озвучены амбициозные планы по модернизации существующих и возведению новых генерирующих мощностей, призванных закрыть растущий дефицит электроэнергии.

Кто займет кресло министра энергетики и газоснабжения региона в ближайшее время, пока не сообщается.

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