Во Владивостоке задержали участников драки с применением опасных предметов

Правоохранители задержали участников драки и доставили их в отделение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке конфликт между посетителями продуктового магазина на Океанском проспекте перерос в уличную потасовку с применением опасных предметов. Участников драки уже задержали правоохранители, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В полиции Фрунзенского района отметили, что 41-летний мужчина сначала повздорил с кассиром. Тогда за женщину вступился 20-летний покупатель, стоявший в очереди, и ссора вышла за пределы торгового зала. На улице агрессивно настроенный старший оппонент схватил предмет, похожий на металлическую трубу, и направился к молодому человеку.

В ответ младший из мужчин достал аэрозольный пистолет «Пионер» и произвел выстрел. К этому моменту на место уже прибыли сотрудники полиции, которых вызвала обеспокоенная местная жительница, ставшая очевидицей происходящего. Правоохранители пресекли драку и задержали обоих участников, доставив их в отдел для разбирательства.

В настоящий момент полицейские устанавливают детали инцидента, в том числе степень опасности использованного предмета и наличие возможных травм у сторон.

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