В Приморье уничтожили более 20 гектаров дикорастущих запрещенных растений

Борьба с запрещенными растениями ведется различными способами Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае продолжается ежегодная антинаркотическая операция «Мак-2026» – правоохранители уже ликвидировали свыше 20 гектаров дикорастущих запрещенных растений. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Основные очаги произрастания запрещенных растений выявлены и уничтожены в Ханкайском и Хорольском округах. Как рассказали в аппарате краевой антинаркотической комиссии, для борьбы с зарослями применяются современные методы: гербицидная обработка и аэрофотосъемка с помощью квадрокоптеров, что позволяет оперативно выявлять даже труднодоступные участки и предотвращать распространение растений.

Помимо физического уничтожения растений, усилен контроль за использованием сельскохозяйственных земель. Власти намерены не допускать зарастания полей опасными сорняками, а в случае бездействия собственников – рассматривать вопрос об изъятии таких участков.

Масштабная профилактическая операция «Мак» проводится в регионе ежегодно, охватывает несколько этапов и завершается только осенью.

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