Жителей Приморья предупредили об опасности медузы-крестовика

Медузы-крестовики любят обитать в теплой воде на мелководье Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В разгар пляжного сезона приморские медики бьют тревогу: встречи с медузой-крестовиком на мелководье могут обернуться серьезным ухудшением самочувствия. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Главный токсиколог края, заведующий отделением острых отравлений владивостокской больницы №2 Кирилл Коростылев пояснил, что опасность представляет не яд, а особый секрет, который попадает в организм при стрекании.

«После стрекания у пострадавшего может возникнуть одна из нескольких форм реакции организма – болевая, кашлевая или смешанная. Чаще всего наблюдается именно смешанный вариант. В первые 40 минут может появиться сильная боль по всему телу, першение в горле, кашель и выраженное ухудшение самочувствия», – рассказал специалист.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что крестовик выбирает теплую воду и заросли водорослей, поэтому осторожность особенно важна на мелководье.

После встречи с медузой необходимо немедленно покинуть воду, избегать физических нагрузок и обратиться к врачу. При слабо выраженных симптомах допустим прием антигистаминных препаратов, однако категорически запрещено употреблять алкоголь – он ускоряет распространение секрета и усиливает негативные проявления. Также нельзя игнорировать ухудшение состояния или надеяться на самоизлечение.

В прошлом году за летние месяцы после контакта с медузами в Приморье за медпомощью обратились 118 человек.

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