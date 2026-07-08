Подростки похитили 200 посылок из пункта выдачи заказов на Камчатке

Несовершеннолетние обокрали пункт выдачи интернет-магазина на Камчатке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском двое подростков предстанут перед судом за кражу. 15-летняя девушка и ее 17-летний приятель вынесли товары из пункта выдачи заказов интернет-магазина. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

8 марта молодые люди зашли погреться в подъезд жилого дома и случайно нашли спрятанный ключ. Поняв, что он от дверей коммерческого помещения, подростки решили забрать чужое имущество. Они сложили в полимерные мешки и картонные коробки не менее 200 заказов. Похищенные вещи молодые люди перевезли на такси и спрятали неподалеку от дома юноши.

«С целью конспирации задумали перерезать провода от системы видеонаблюдения, но, не имея понимания работы устройства, вывели из строя офисную технику, камера продолжала фиксировать происходящее», – рассказали в прокуратуре камчатского края.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о краже. В ближайшее время все собранные материалы направят в городской суд для рассмотрения по существу.

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