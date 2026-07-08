Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Камчатки Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петропавловске-Камчатском 40-летняя местная жительница стала очередной жертвой мошенников. Поверив в быстрый заработок на инвестициях, она лишилась 5,4 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 23 по 26 июня женщина увидела в одном из популярных мессенджеров заманчивое объявление. Вскоре с ней связался неизвестный, который представился специалистом в финансовой сфере. Он рассказал о принципах инвестирования и пообещал огромную прибыль. Женщина через мобильное приложение перевела на неизвестный счет все свои сбережения.

«По данному факту дистанционного мошенничества открыто уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские разыскивают причастных лиц, включая организаторов телефонной схемы, и напоминают жителям о необходимости быть бдительными при инвестировании.

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