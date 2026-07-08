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НовостиОбщество8 июля 2026 22:30

Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Камчатки

Женщина хотела заработать на инвестициях
Алина ВЕСНИНА
Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Камчатки

Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Камчатки

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петропавловске-Камчатском 40-летняя местная жительница стала очередной жертвой мошенников. Поверив в быстрый заработок на инвестициях, она лишилась 5,4 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 23 по 26 июня женщина увидела в одном из популярных мессенджеров заманчивое объявление. Вскоре с ней связался неизвестный, который представился специалистом в финансовой сфере. Он рассказал о принципах инвестирования и пообещал огромную прибыль. Женщина через мобильное приложение перевела на неизвестный счет все свои сбережения.

«По данному факту дистанционного мошенничества открыто уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские разыскивают причастных лиц, включая организаторов телефонной схемы, и напоминают жителям о необходимости быть бдительными при инвестировании.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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