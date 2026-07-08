Недостроенное спортивное здание пустят с молотка на Камчатке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском планируют изъять у местного бизнесмена недостроенный спортивный комплекс. Предприниматель не успел возвести здание в установленные договором аренды сроки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2023 году управление имущественных и земельных отношений заключило с мужчиной договор на участок на улице Тушканова. Бизнесмену дали ровно три года, чтобы он полностью завершил возведение спортивного объекта. Однако к апрелю срок соглашения истек, а здание так и осталось недостроенным.

«В случае прекращения действия договора аренды земельного участка, если строительство не было завершено, объект может быть изъят у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Сейчас исковое заявление от управления земельных отношений уже поступило в суд. Разбирательства начнутся на предварительном слушании, которое специалисты назначили на 21 июля 2026 года.

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