Напавшего на администратора магазина подростка осудят в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке 14-летний подросток предстанет перед судом за хулиганство. Он спровоцировал конфликт в магазине на улице Некрасовской и брызнул в лицо администратору из баллончика. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Двое ребят зашли в торговый зал и начали громко ругаться. Такое поведение не понравилось администратору, женщина попросила их успокоиться. Однако парни проигнорировали просьбу. Подросток достал аэрозольное устройство для самообороны и применил его против работницы.

«Двое несовершеннолетних, находясь в магазине по улице Некрасовской, выражались нецензурной бранью, чем спровоцировали конфликт с администратором», – рассказали в СУ СК России по Приморскому краю.

Сейчас расследование дела о хулиганстве завершено. Документы уже передали в суд, где парню вынесут наказание. Кроме того, следователи провели строгие воспитательные беседы с самим подростком и его родителями.

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