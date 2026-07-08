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НовостиОбщество8 июля 2026 23:34

Жительница Камчатки получила более 230 тысяч рублей выплат незаконно

Прокуратура потребовала возместить причиненный государству ущерб
Алина ВЕСНИНА
Жительница Камчатки получила более 230 тысяч рублей выплат незаконно

Жительница Камчатки получила более 230 тысяч рублей выплат незаконно

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 30-летняя местная жительница предстанет перед судом за мошенничество с социальными выплатами. Она отдала свою дочь в специализированное учреждение, но продолжила получать на нее детские пособия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В августе 2023 года женщина оформила через МФЦ ежемесячную финансовую поддержку на воспитание девочки. Заявку одобрили, и средства начали регулярно поступать на счет. Однако долго заботиться о ребенке мать не стала и зимой отдала малышку на попечение государству. Скрыв этот факт от социальных ведомств, она незаконно присвоила себе более 230 тысяч рублей.

«В декабре она передала ребенка в специализированное учреждение, но от выплат в установленном порядке не отказалась, продолжила получать государственные денежные средства, предназначенные малышке», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

В ходе разбирательств местная жительница полностью признала свою вину. Прокурор подал гражданский иск о возмещении причиненного финансового вреда.

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