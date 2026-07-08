Жительница Камчатки получила более 230 тысяч рублей выплат незаконно Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 30-летняя местная жительница предстанет перед судом за мошенничество с социальными выплатами. Она отдала свою дочь в специализированное учреждение, но продолжила получать на нее детские пособия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В августе 2023 года женщина оформила через МФЦ ежемесячную финансовую поддержку на воспитание девочки. Заявку одобрили, и средства начали регулярно поступать на счет. Однако долго заботиться о ребенке мать не стала и зимой отдала малышку на попечение государству. Скрыв этот факт от социальных ведомств, она незаконно присвоила себе более 230 тысяч рублей.

«В декабре она передала ребенка в специализированное учреждение, но от выплат в установленном порядке не отказалась, продолжила получать государственные денежные средства, предназначенные малышке», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

В ходе разбирательств местная жительница полностью признала свою вину. Прокурор подал гражданский иск о возмещении причиненного финансового вреда.

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