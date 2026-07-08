Сотрудника вуза осудят за обман иностранных студентов в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке 46-летнего сотрудника университета осудят за мошенничество. Он похитил у иностранных слушателей деньги, предназначенные для оплаты образовательных курсов и проживания. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дежурную часть транспортной полиции обратилась гражданка одной из стран Азии. Девушка рассказала, что у нее похитили 100 тысяч рублей. Полицейские вместе с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемого. Им оказался работник одного из высших учебных заведений. Мужчина собирал с иностранцев деньги за курсы русского языка, но вносил в кассу лишь малую часть, а остальное присваивал.

«Обвиняемый, являясь сотрудником одного из университетов, предоставляющих услуги дополнительного образования, собрал с иностранных слушателей денежную сумму. Однако внес в кассу лишь часть денежных средств, а остальную сумму присвоил», – рассказали в Транспортной полиции Дальнего Востока.

Расследование уголовного дела завершено. Правоохранительные органы собрали все необходимые доказательства вины 46-летнего мужчины и направили материалы в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.