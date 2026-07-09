Девочка на электросамокате попала под колеса иномарки в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске 13-летняя девочка на электросамокате попала под колеса иномарки. С тяжелой травмой головы она оказалась в больнице. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария случилась на улице Ленина. Водитель с 33-летним стажем сбил школьницу на нерегулируемом перекрестке. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

«Управление электросамокатом сопряжено с опасностью. Даже падение на небольшой скорости зачастую приводит к тяжелым травмам, не говоря уже о столкновении с автомобилем. Отсутствие должного обучения и экипировки – это вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

На водителя иномарки составили административные материалы за нарушения правил дорожного движения. Все собранные документы также направят в комиссию по делам несовершеннолетних для оценки того, как родители пострадавшей исполняют свои обязанности по воспитанию.

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