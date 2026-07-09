Фуру контрабандиста конфисковали за перевозку медвежьей желчи в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Пограничном районе суд вынес приговор жителю Уссурийска за контрабанду стратегически важных ресурсов. Водитель большегруза хотел тайно вывезти в Китай восемь желчных пузырей медведей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина купил ценные части бурого и гималайского медведей в селе Чугуевка. Спустя месяц он спрятал пакет с товаром в технологической полости кабины своего грузовика и отправился в пункт пропуска. Дальнобойщик не стал декларировать груз, чтобы сэкономить на таможенных пошлинах. Однако тайник нашли и изъяли сотрудники пограничного УФСБ.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал. Приговором суда он признан виновным с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Помимо крупного денежного штрафа, дальнобойщик лишился своего грузовика, на котором перевозил контрабанду – суд постановил конфисковать транспорт в доход государства. В настоящее время вынесенный приговор еще не вступил в законную силу, так как адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.

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