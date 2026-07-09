Предприятие вернуло 12 миллионов рублей за аренду спецтехники в Приморье Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке судебные приставы взыскали с компании долг в размере 12 миллионов рублей. Фирма арендовала спецтехнику для возведения огнестрельного тира, однако так и не расплатилась за нее. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сначала владелец спецтехники пытался урегулировать конфликт мирным путем: отправлял счета, писал официальные претензии и предупреждал об остановке работ. Когда эти меры не помогли, компания обратилась в суд. Инстанция обязала неплательщика вернуть всю сумму вместе с неустойкой, но должник проигнорировал требования даже после вынесенного решения. Тогда к делу подключились приставы.

«Сотрудник вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении специализированной техники должника. Кроме того, директор компании был предупрежден об уголовной ответственности», – рассказали в ГУФССП России по Приморскому краю.

Руководитель организации в полном объеме погасил многомиллионную задолженность. Однако из-за несвоевременного исполнения судебного решения компании пришлось дополнительно выплатить сбор в размере 1,2 миллиона рублей.

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