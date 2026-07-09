Спасатели пришли на помощь мужчине на острове Рейнеке в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели МЧС пришли на помощь жителю Приморья. Они организовали доставку врачей, а затем эвакуировали пациента с острова Рейнеке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сигнал поступил в центр управления в кризисных ситуациях от дежурного скорой помощи. Врачи попросили перевезти их на островную территорию к нуждающемуся в осмотре человеку, а затем помочь вернуть его обратно в город. Сотрудники ведомства посадили бригаду на служебный катер и оперативно доставили к больному.

«После осмотра медики приняли решение о необходимости эвакуации мужчины на материк», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели помогли безопасно переместить человека на борт судна и отправились в обратный путь. На берегу острова Русский мужчину уже ожидала карета скорой помощи для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение.

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