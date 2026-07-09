Неизвестные испортили надписью склон Дачных источников на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев возмутился поступком неизвестных. Кто-то оставил огромную надпись на склоне возле Дачных источников. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Такое отношение к природе неприятно удивило главу ведомства. По его словам, десятилетиями никому не приходила в голову подобная дикость, а теперь склон испорчен. По словам министра, полуостров необходимо беречь, а гостям нужно вести себя прилично.

«Надеюсь, что волонтеры граблями этот "шедевр наскальной живописи" исправят. Хорошо бы найти автора и научить, "как Родину любить"», – высказался Сергей Лебедев.

Кто именно вывел крупные буквы на склоне, пока не установлено. В своем обращении глава министерства напомнил, что регион всегда был территорией порядка и уважительного отношения к природе.

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