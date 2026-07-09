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НовостиОбщество9 июля 2026 1:37

Неизвестные испортили надписью склон Дачных источников на Камчатке

Сергей Лебедев осудил вандалов
Алина ВЕСНИНА
Неизвестные испортили надписью склон Дачных источников на Камчатке

Неизвестные испортили надписью склон Дачных источников на Камчатке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев возмутился поступком неизвестных. Кто-то оставил огромную надпись на склоне возле Дачных источников. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Такое отношение к природе неприятно удивило главу ведомства. По его словам, десятилетиями никому не приходила в голову подобная дикость, а теперь склон испорчен. По словам министра, полуостров необходимо беречь, а гостям нужно вести себя прилично.

«Надеюсь, что волонтеры граблями этот "шедевр наскальной живописи" исправят. Хорошо бы найти автора и научить, "как Родину любить"», – высказался Сергей Лебедев.

Кто именно вывел крупные буквы на склоне, пока не установлено. В своем обращении глава министерства напомнил, что регион всегда был территорией порядка и уважительного отношения к природе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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