67-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Бровничи Партизанского округа загорелся частный дом. Утром 8 июля там вспыхнул крупный пожар, на котором пострадал 67-летний мужчина. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спасатели МЧС и добровольная команда приехали на вызов всего через девять минут. К этому моменту постройка уже вовсю полыхала, а крыша начала рушиться. Находившийся рядом местный житель получил травмы. Пламя успело серьезно повредить 35 квадратных метров площади.

«Возгорание ликвидировали на площади около 35 квадратных метров. Погибших нет», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас эксперты выясняют, из-за чего именно загорелась постройка. Специалистам также предстоит оценить весь нанесенный стихией материальный ущерб владельцу.

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