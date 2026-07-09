Адвокат пытался присвоить 2,7 миллиона рублей клиента в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке 56-летний адвокат предстанет перед судом за попытку обмануть своего подзащитного. Мужчина хотел похитить у клиента 2,7 миллиона рублей под предлогом передачи взяток. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С сентября 2025 года по март 2026 года юрист уверял содержащегося под стражей человека, что за крупное вознаграждение сможет повлиять на ход расследования. Он обещал договориться о переквалификации преступления на менее тяжкое и помочь выйти на свободу. Незаконную схему пресекли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

«Денежные средства предназначались якобы сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы, однако фактически передавать их он не планировал, а намеревался оставить себе и распорядиться по своему усмотрению», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Исполняющий обязанности прокурора края утвердил обвинительное заключение по делу о покушении на мошенничество.

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