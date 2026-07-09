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НовостиОбщество9 июля 2026 2:48

За 15 корней краснокнижного женьшеня осудят жителя Приморья

Мужчина выкопал растения для создания напитков
Алина ВЕСНИНА
За 15 корней краснокнижного женьшеня осудят жителя Приморья

За 15 корней краснокнижного женьшеня осудят жителя Приморья

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе 68-летнего мужчину осудят за незаконный оборот краснокнижных растений. Он выкопал 15 корней женьшеня и приготовил из них настойки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина отправился в лес и выкопал растения, которые занесены в Красную книгу. Из корней он сделал медовые и спиртовые настойки. Он хранил их у себя дома в поселке Кировский, пока в мае 2025 года к нему не нагрянули сотрудники Пограничного управления ФСБ. Правоохранители обнаружили незаконные запасы и забрали их.

«Обвиняемый незаконно добыл путем выкапывания из естественной среды 15 корней женьшеня, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», – рассказали в Дальнереченской межрайонной прокуратуре.

Материалы уголовного дела направили в суд. За незаконную добычу и хранение ценных растений мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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