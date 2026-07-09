Памятный знак «Нулевой километр велодорог России» открыли в Приморье Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

На Русском острове появилась новая точка притяжения для жителей и туристов. На возвышенности мыса Ахлестышева установили памятный знак «Нулевой километр велодорог России». Арт-объект стал началом большого туристического маршрута. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Скульптуру выполнили в виде вантового моста, который давно стал узнаваемым символом приморской столицы. Рядом с бетонными пилонами сделали зону отдыха со скамейками и удобными дорожками. От этой точки стартует путь, проходящий через бухту, полуостров Житкова и Университетский проспект прямо к форту № 11. Саму асфальтобетонную трассу проложили еще в 2025 году, а сейчас подрядчики завершают обустройство прилегающей инфраструктуры.

«Работы по обустройству велотропы выполнены на 97%. Сейчас подрядная организация заканчивает внутреннюю отделку павильона проката в конце Университетского проспекта и устанавливает сантехническое оборудование в туалетах», – рассказали в муниципальном учреждении «Лазо».

В скором времени на протяжении всего пути смонтируют навигационные стенды и оборудуют парковки. Проект реализуется на федеральные средства в рамках создания национальной системы туристических троп на Дальнем Востоке.

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