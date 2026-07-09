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НовостиОбщество9 июля 2026 4:00

Вулкан Мутновский успокоился после недавнего извержения на Камчатке

Авиационный цветовой код снизили до зеленого
Алина ВЕСНИНА
Вулкан Мутновский успокоился после недавнего извержения на Камчатке

Вулкан Мутновский успокоился после недавнего извержения на Камчатке

Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вулкан Мутновский вернулся в спокойное состояние после недавнего извержения. Для воздушных судов авиационный цветовой код опасности снизили до минимального зеленого уровня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После пеплового выброса, который произошел утром 2 июля по местному времени, вулкан постепенно начал остывать. Тепловая активность падала на протяжении нескольких дней. Сейчас исполин вернулся в свою привычную норму, а образование опасных для двигателей пепловых облаков полностью прекратилось.

«Температура тепловой аномалии снижалась в течение нескольких дней. Вероятно, вулкан вернулся в нормальное состояние, но сильная парогазовая активность продолжается», – рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Несмотря на снятие серьезной угрозы, эксперты продолжают внимательно следить за Мутновским. Текущие сильные выбросы пара и газа все еще могут оказывать влияние на пролетающие на очень низких высотах самолеты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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