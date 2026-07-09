Вулкан Мутновский успокоился после недавнего извержения на Камчатке Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вулкан Мутновский вернулся в спокойное состояние после недавнего извержения. Для воздушных судов авиационный цветовой код опасности снизили до минимального зеленого уровня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После пеплового выброса, который произошел утром 2 июля по местному времени, вулкан постепенно начал остывать. Тепловая активность падала на протяжении нескольких дней. Сейчас исполин вернулся в свою привычную норму, а образование опасных для двигателей пепловых облаков полностью прекратилось.

«Температура тепловой аномалии снижалась в течение нескольких дней. Вероятно, вулкан вернулся в нормальное состояние, но сильная парогазовая активность продолжается», – рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Несмотря на снятие серьезной угрозы, эксперты продолжают внимательно следить за Мутновским. Текущие сильные выбросы пара и газа все еще могут оказывать влияние на пролетающие на очень низких высотах самолеты.

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