Уголовное дело завели после смертельного ДТП с грузовиком в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноармейском округе 42-летний водитель грузовика «Урал» съехал с дороги в кювет. В аварии на 38-м километре трассы Рощино – Мельничное погиб 34-летний пассажир. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся. Сидевший в кабине человек получил тяжелейшие травмы и скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Прибывшие инспекторы ГАИ выяснили, что виновник смертельной аварии сел за руль с явными признаками алкогольного опьянения.

«Ранее, в 2015 и 2020 годах, его лишали права управления транспортным средством за нетрезвое вождение», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. За нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, которое привело к гибели человека, ему грозит суровое наказание – от пяти до 12 лет лишения свободы.

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