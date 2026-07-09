Женщину освободили от наказания за угон чужой машины в Приморье Фото: Алексей МАТВЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Михайловка женщина угнала автомобиль после застолья с друзьями. Накатавшись по улицам, она осознала свою вину и сама стала дожидаться приезда полиции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История произошла в марте 2026 года. Женщина выпивала в компании знакомых и заметила, как у одного из приятелей выпал из кармана ключ от машины. Она незаметно подняла его с пола, вышла на улицу и поехала кататься по селу.

Спустя некоторое время женщина припарковалась возле одного из домов и поняла, что натворила. Приехавшие полицейские выяснили, что транспорт принадлежит родственнице того самого приятеля.

«В ходе рассмотрения дела потерпевшей заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Женщину освободили от уголовной ответственности. Она полностью признала свою вину, искренне раскаялась и принесла извинения владелице транспорта.

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