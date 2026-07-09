О проблемах с безналичной оплатой в Китае предупредили жителей Приморья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Китай остается одним из самых популярных зарубежных направлений для жителей Дальнего Востока, однако многие путешественники сталкиваются там с проблемами при оплате покупок. Карты международных систем и «Мир» в КНР не работают, а наличные используются все реже. Как подготовиться к поездке и зачем туристам специальные китайские приложения для оплаты, рассказали эксперты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сегодня Китай фактически живет в условиях безналичной экономики. Как сообщает «ФедералПресс», оплатить покупки можно через специальный цифровой сервис для иностранцев. Он позволяет рассчитываться по QR-кодам через привязанную банковскую карту местной системы. Программа подходит для оплаты магазинов, ресторанов, гостиниц и транспорта. Однако она имеет ряд ограничений: через нее нельзя заказать такси, оформить доставку еды или воспользоваться некоторыми внутренними услугами.

«Главное правило путешествия в Китай – никогда не рассчитывать только на один платежный инструмент. Даже если сегодня он работает без сбоев, завтра ситуация может измениться», – рассказала китаевед, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Батанова.

Эксперты советуют скачивать программы и привязывать счета еще до вылета, находясь дома. При этом для безопасной поездки специалисты рекомендуют всегда иметь при себе физическую карту работающей в Азии платежной системы и небольшой запас наличных юаней на случай непредвиденных технических сбоев.

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